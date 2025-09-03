Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 3 сентября 2025Мир

Во Франции захотели выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Франция может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Апелляционный суд Болоньи на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу прокуратуры украинца Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката гражданина Украины.

По словам эксперта, предстоящее слушание «технически подходит» для того, чтобы согласиться на выдачу или отказать в ней. В ожидании заседания, как отметил адвокат, у него и подзащитного есть время ознакомиться с документами обвинения, полученными из Германии.

После ареста Кузнецова у судебных органов есть два месяца на то, чтобы определиться с решением.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини украинца. Он считается участником диверсий на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд Болоньи считает Кузнецова склонным к побегу. Орган, рассматривая решение о подтверждении ареста украинца, учел тот факт, что у фигуранта есть псевдоним и загранпаспорт с множеством печатей. Незадолго до этого, немецкие следователи нашли связь спецслужб Украины с подрывом «Северных потоков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Семенович похвасталась дорогим ремонтом в квартире

    Во Франции захотели выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В России дали совет США насчет Европы

    Депутат Рады призвал украинцев готовиться к переезду из страны из-за действий Зеленского

    Венгрию призвали готовиться к насилию

    Ветеран ВСУ расстрелял семью азербайджанцев под Киевом

    Кендалл Дженнер похвасталась фигурой в стрингах

    Бывшая жена убийцы Парубия раскрыла важную деталь о его сыне

    В Аргентине обвинили Россию в организации коррупционного скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости