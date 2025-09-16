Интернет и СМИ
09:08, 16 сентября 2025

Победившая рак груди телеведущая предстала голой перед фанатами и сообщила важную новость

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @juliabradbury

Британская телеведущая и журналистка Джулия Брэдбери, победившая рак груди, предстала голой перед фанатами и сообщила важную новость. Видео, где она поделилась своей радостью, было опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Брэдбери заявила, что ее книга «Взломай систему ради здоровья» (Hack Yourself Healthy), в которой она рассказала о борьбе с раком и дала советы по укреплению здоровья, стала бестселлером. «Не могу поверить, что за неделю с момента выхода Hack Yourself Healthy заняла первое место в рейтинге самых продаваемых книг по версии The Sunday Times. Это большое событие для меня и моей семьи», — написала она.

К публикации Брэдбери прикрепила видео, на котором запечатлена ее реакция на новость. Ведущая узнала о том, что ее книга попала в список The Sunday Times, от дочери, которая зашла к ней в душ. В ролике можно увидеть, что журналистка стояла голая и мылила голову, когда ее начали снимать. «Мам, я записываю видео», — сказала дочь. «Хорошо, зачем?» — спросила ведущая, после чего закрыла грудь руками. «Твоя книга бестселлер номер один», — ответили ей. От радости ведущая закричала и начала благодарить всех, кто приобрел ее книгу.

Ранее Брэдбери раскрыла влияние рака на ее жизнь. В частности, она рассказала, что болезнь заставила ее целиком пересмотреть отношение к здоровью.

Джулия Брэдбери прославилась в Великобритании как ведущая документальной программы «Сельская хроника» (Countryfile), которая освещает сельскохозяйственные и экологические проблемы. В 2021 году стало известно, что у нее обнаружили рак груди. Журналистка перенесла операцию по удалению молочной железы, после чего у нее наступила ремиссия.

