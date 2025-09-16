Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 16 сентября 2025Мир

Трамп повздорил с журналистом и пообещал пожаловаться лидеру его страны

Трамп повздорил с журналистом из Австралии, пообещав нажаловаться лидеру страны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп повздорил с журналистом из Австралии Джоном Лайонсом из-за вопроса о бизнесе, пообещав пожаловаться лидеру его страны. Инцидент произошел в эфире Bloomberg TV.

Журналист поинтересовался у главы Белого дома, должен ли действующий президент «так активно» заниматься бизнесом. Трамп отверг его слова и отметил, что предпринимательской деятельностью занимаются его дети.

Затем он спросил, откуда Лайонс родом, а тот ответил, что приехал из Австралии.

«По моему мнению, вы сейчас очень вредите Австралии. А они [австралийские власти] очень хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет сюда, чтобы увидеться со мной. Я расскажу ему о вашем плохом тоне, вы могли задать этот вопрос более вежливо», — подчеркнул президент США.

После этих слов журналист попытался вступить с Трампом в полемику, на что американский лидер приказал ему замолчать.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени проведет встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Отмечается, что глава австралийского правительства прибудет 22 сентября в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Шансы ХАМАС остановить наступление Израиля оценили

    В деле называвшего себя специалистом по арбитражу российского блогера поставили точку

    В Госдуме жестко отреагировали на оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Епископ спас упавшую в озеро священницу

    Трамп повздорил с журналистом и пообещал пожаловаться лидеру его страны

    Неожиданно сильная магнитная буря на Земле утихла

    Российский бюджет на 2026 год назвали военным

    Российский «Бережок» уничтожил «БЭК противника»

    Уехавший в США внук Пугачевой решил заработать на каверах российских песен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости