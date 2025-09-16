Трамп повздорил с журналистом и пообещал пожаловаться лидеру его страны

Президент США Дональд Трамп повздорил с журналистом из Австралии Джоном Лайонсом из-за вопроса о бизнесе, пообещав пожаловаться лидеру его страны. Инцидент произошел в эфире Bloomberg TV.

Журналист поинтересовался у главы Белого дома, должен ли действующий президент «так активно» заниматься бизнесом. Трамп отверг его слова и отметил, что предпринимательской деятельностью занимаются его дети.

Затем он спросил, откуда Лайонс родом, а тот ответил, что приехал из Австралии.

«По моему мнению, вы сейчас очень вредите Австралии. А они [австралийские власти] очень хотят ладить со мной. Ваш лидер скоро приедет сюда, чтобы увидеться со мной. Я расскажу ему о вашем плохом тоне, вы могли задать этот вопрос более вежливо», — подчеркнул президент США.

После этих слов журналист попытался вступить с Трампом в полемику, на что американский лидер приказал ему замолчать.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени проведет встречу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Отмечается, что глава австралийского правительства прибудет 22 сентября в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.