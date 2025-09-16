Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 16 сентября 2025Путешествия

Тревел-блогер побывал в Никарагуа и описал местных фразой «спиваются прям как русские»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Seth Sidney Berry / Globallookpress.com

Тревел-блогер побывал в Никарагуа и сравнил страну Латинской Америки с российской глубинкой, а местных жителей описал фразой «спиваются прям как русские». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этой стране крепкий «алкоголь льется рекой» даже в будние дни. По его словам, есть и те, кто равнодушен к спиртному, однако большинство любят выпить.

«Мы-то думали, что у нас в России запой — это чуть ли не национальный спорт, но вот приехали в Никарагуа и поняли — есть в мире те, кто с нами в этом деле может посоревноваться», — заключил он.

Ранее этот блогер побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Он отметил, что в этой латиноамериканской стране «никто русофобских лозунгов не орет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Тревел-блогер побывал в Никарагуа и описал местных фразой «спиваются прям как русские»

    Обвиняемому в убийстве активиста Кирка предрекли расстрел

    В российском регионе произошли взрывы газового оборудования

    Положение ВСУ в Купянске оценили

    Британцам предрекли нашествие бессмертных клопов

    Сексолог назвала подталкивающие мужчин причины стать куколдами

    Протестующие установили палатки у резиденции Нетаньяху

    Глава Социального фонда рассказал о росте пенсий в 2026 году

    Опровергнут миф о вреде лишнего веса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости