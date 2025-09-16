Участником террористической организации оказался мальчик из подвала в Москве

РИА Новости: В Москве арестовали за терроризм подростка, жившего в подвале

В Москве арестован несовершеннолетний, проживавший в подвале. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до ноября по ходатайству следователя. Он указал, что подросток проживает в подвальном помещении.

Защита подсудимого просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Мальчика обвиняют в участии в террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством в преступлениях террористической направленности.