15:26, 16 сентября 2025Силовые структуры

В Башкирии мужчина с молотком избил жену в подъезде

МВД: Житель Уфы избил супругу молотком в подъезде и на детской площадке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: 360.ru

В одном из жилых комплексов Башкирии мужчина с молотком избил жену в подъезде. Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении портала 360.ru.

По данным источника, конфликт начался в квартире жилого комплекса «Молодежный» в Миловке, где компания из четырех человек — двух мужчин и двух женщин — отдыхала вместе. В какой-то момент мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на почве ревности и с молотком набросился на супругу. Первые удары он нанес в подъезде, позже агрессор продолжил нападение на детской площадке возле дома.

В МВД по Башкирии сообщили, что во время конфликта женщина пострадала не только от супруга-ревнивца. По словам правоохранителей, один из мужчин также ударил россиянку рукой. В результате пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Его она написала именно на второго участника конфликта, а не на мужа. .

Отмечается, что за медицинской помощью никто из участников происшествия обращаться не стал. Сейчас полиция установила всех фигурантов дела, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину за уличную расправу. Правоохранители раскрыли дело 12-летней давности.

