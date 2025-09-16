Мир
13:40, 16 сентября 2025Мир

В Болгарии арестовали российского бизнесмена

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Гречушкин является владельцем судна, перевозившего груз аммиачной селитры. В 2020 году она взорвалась в порту Бейрута. Жертвами взрыва стали более 200 человек.

По данным агентства, пять лет назад ливанский следственный судья выдал через Интерпол два ордера на арест. Один для ареста Гречушкина, второй — для капитана судна Бориса Прокошева, также гражданина России.

Гречушкина арестовали в аэропорту Софии после прибытия рейсом с Кипра.

Ранее во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму свыше 70 миллионов евро в ходе расследования дела о возможном отмывании денег.

