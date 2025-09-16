Моя страна
16:26, 16 сентября 2025

В Дагестане проведут всероссийский туристический форум

В Махачкале пройдет всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Махачкале проведут всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан» и Международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятий.

Известно, что с 25 по 28 сентября жители и гости республики смогут сходить на дегустации национальной кухни, а также попробовать кавказские чай и кофе и посетить мастер-классы по ремеслам, шахматам и нардам. А юные посетители смогут своими руками изготовить воздушных змеев, расписанных национальными узорами, и эффектно запустить их над водой прямо с набережной.

Кроме того, в Махачкале откроется международная выставка народных художественных промыслов, где представят чеканку, ювелирные изделия, керамику, резьбу по дереву, кожевенные работы и другие традиционные ремесла. На фестивале также будет работать большой шатер с туроператорами региона.

Помимо этого, на одной из точек состоится модный показ локальных дизайнеров, а после перед гостями выступит кавер-группа Luxury Band. Третий день будет посвящен главному кавказскому танцу: на сцене стартует открытый Северо-Кавказский фестиваль лезгинки, где юные артисты и молодые танцоры исполнят лезгинские, чеченские, грузинские, аварские и другие виды знаменитого танца.

При этом вечером третьего дня гости станут свидетелями рекорда по самой массовой лезгинке с участием более 400 человек. Результат зафиксируют в Книге рекордов России. День завершится гала-концертом, а в последний день фестиваля на сцене выступят лучшие коллективы республики, пройдет церемония закрытия, а затем программа сцены продолжится мероприятиями, запланированными в честь Дня города.

В июле сообщалось, что в Дагестане придумали новый способ знакомства с традициями.

