Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:28, 16 сентября 2025Экономика

В Европе задумали нанести торговый удар по Израилю из-за кризиса в Газе

Еврокомиссия предложила обложить пошлинами 37 процентов израильского экспорта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители Еврокомиссии (ЕК) предложили властям Евросоюза (ЕС) рассмотреть вопрос о необходимости нанесения торгового удара по Израилю на фоне кризиса в секторе Газа. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, ее слова приводит ТАСС.

В качестве одной из мер экономического воздействия на Израиль рассматривается отмена режима преференций в отношении 37 процентов экспорта в ЕС из ближневосточной страны. Этот механизм действовал в прошлом году, напомнила Каллас. «Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», — резюмировала она.

Материалы по теме:
«Я собираюсь победить» Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
«Я собираюсь победить»Как Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах и каких результатов он намерен добиться?
3 сентября 2025
«Всевышний на нашей стороне» Как теракты ХАМАС и война в секторе Газа изменили Израиль и на что готов еврейский народ ради победы?
«Всевышний на нашей стороне»Как теракты ХАМАС и война в секторе Газа изменили Израиль и на что готов еврейский народ ради победы?
31 июля 2025

По итогам 2024 года товарооборот ЕС с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Таким образом, импортные пошлины ЕС могут затронуть продукцию ближневосточной страны на общую сумму примерно в 15 миллиардов. Приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС может нанести экономическому потенциалу Израиля значительный ущерб, констатировала Каллас.

Ранее о намерении прекратить финансовую поддержку Израиля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Власти ЕС, пояснила она, хотят приостановить все платежи в адрес ближневосточной страны до прекращения кризиса в секторе Газа. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, пригрозил полностью уничтожить Газу и всех представителей радикального исламского движения ХАМАС в случае отказа последних отпустить на свободу остающихся в заточении заложников. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег израильские власти от продолжения операции в Газе, назвав происходящее в регионе самым жестоким геноцидом века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    В Кремле отвергли обвинения Румынии во влиянии на избирателей

    Обмундирование «Новатор» испытали на СВО

    ВСУ предрекли развал

    Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

    Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

    Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

    Марго Робби пришла на премьеру фильма в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости