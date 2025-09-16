В Европе задумали нанести торговый удар по Израилю из-за кризиса в Газе

Еврокомиссия предложила обложить пошлинами 37 процентов израильского экспорта

Представители Еврокомиссии (ЕК) предложили властям Евросоюза (ЕС) рассмотреть вопрос о необходимости нанесения торгового удара по Израилю на фоне кризиса в секторе Газа. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, ее слова приводит ТАСС.

В качестве одной из мер экономического воздействия на Израиль рассматривается отмена режима преференций в отношении 37 процентов экспорта в ЕС из ближневосточной страны. Этот механизм действовал в прошлом году, напомнила Каллас. «Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», — резюмировала она.

По итогам 2024 года товарооборот ЕС с Израилем составил 42,6 миллиарда евро. Таким образом, импортные пошлины ЕС могут затронуть продукцию ближневосточной страны на общую сумму примерно в 15 миллиардов. Приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС может нанести экономическому потенциалу Израиля значительный ущерб, констатировала Каллас.

Ранее о намерении прекратить финансовую поддержку Израиля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Власти ЕС, пояснила она, хотят приостановить все платежи в адрес ближневосточной страны до прекращения кризиса в секторе Газа. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, пригрозил полностью уничтожить Газу и всех представителей радикального исламского движения ХАМАС в случае отказа последних отпустить на свободу остающихся в заточении заложников. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег израильские власти от продолжения операции в Газе, назвав происходящее в регионе самым жестоким геноцидом века.