В Госдуме оценили шансы лишить Пугачеву звания народной артистки

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов заявил, что для лишения певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР необходимы повод и решение суда. Его цитирует издание «Подъем».
«Это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишен наград Советского союза», — пояснил Шолохов.
Депутат подчеркнул, что считает правильной идеей сбор подписей за лишение Пугачевой звания. Он добавил, что исполнительница перестала быть гражданкой России с нравственной точки зрения.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».