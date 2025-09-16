Культура
19:32, 16 сентября 2025Культура

В Госдуме оценили шансы лишить Пугачеву звания народной артистки

Депутат Шолохов: Пугачеву можно лишить звания народной артистки по решению суда
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов заявил, что для лишения певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР необходимы повод и решение суда. Его цитирует издание «Подъем».

«Это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишен наград Советского союза», — пояснил Шолохов.

Депутат подчеркнул, что считает правильной идеей сбор подписей за лишение Пугачевой звания. Он добавил, что исполнительница перестала быть гражданкой России с нравственной точки зрения.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».

