В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Бородин обратился к Путину с просьбой лишить Пугачеву звания народной артистки
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить эстрадную певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки России. Общественника цитирует «Абзац».

Бородин отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину. «Мы считаем, что сегодня Пугачева предала нашу страну. Во время интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен: данное интервью было спланировано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России», — заявил глава ФПБК.

Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».

Ранее адвокат Сергей Жорин прокомментировал судебный иск на 1,5 миллиарда рублей против Аллы Пугачевой.

До этого стало известно, что адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). С артистки потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

