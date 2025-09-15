Культура
15:51, 15 сентября 2025Культура

Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

Адвокат Жорин назвал бесперспективным иск на 1,5 миллиарда руб. против Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал судебный иск на 1,5 миллиарда рублей против певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводят «Страсти».

Жорин отметил, что иск к артистке является бесперспективным. По его словам, в соответствии с российским законодательством нельзя взыскать компенсацию морального вреда, причиненного другим лицам, без их согласия. Собеседник издания подчеркнул, что иск, вероятно, не станут рассматривать, а его автор просто хотел привлечь к себе внимание.

«Требование о взыскании 1,5 миллиарда рублей выглядит и вовсе фантастическим», — подытожил Жорин.

Ранее стало известно, что адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). С певицы потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

