Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал судебный иск на 1,5 миллиарда рублей против певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводят «Страсти».
Жорин отметил, что иск к артистке является бесперспективным. По его словам, в соответствии с российским законодательством нельзя взыскать компенсацию морального вреда, причиненного другим лицам, без их согласия. Собеседник издания подчеркнул, что иск, вероятно, не станут рассматривать, а его автор просто хотел привлечь к себе внимание.
«Требование о взыскании 1,5 миллиарда рублей выглядит и вовсе фантастическим», — подытожил Жорин.
Ранее стало известно, что адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). С певицы потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.