17:47, 16 сентября 2025Спорт

В Госдуме жестко отреагировали на оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

Депутат Свищев назвал футболиста Ракицкого предателем за слова о «Зените»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ярослав Ракицкий (слева)

Ярослав Ракицкий (слева). Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев отреагировал на оскорбления украинца Ярослава Ракицкого в адрес своего бывшего клуба — петербургского «Зенита». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свищев назвал футболиста предателем и негодяем. По мнению депутата, Ракицкий не имел права на такие заявления, так как был капитаном «Зенита» и выводил команду в международных турнирах.

Ранее Ракицкий, играющий за одесский «Черноморец», высказался о периоде выступления за «Зенит». Игрок, говоря о карьере в петербургской команде, отметил, что играл у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (в оригинале футболист использовал нецензурное слово — прим. «Ленты.ру»).

Защитник расторг контракт с «Зенитом» 2 марта 2022 года. Клуб тогда объяснил это семейными обстоятельствами игрока и пожелал ему удачи. В Санкт-Петербурге украинец играл с 2019-го и по подсчетам Mash заработал за этот период около 10 миллионов евро.

