11:34, 16 сентября 2025Спорт

Игравший за «Зенит» украинец нецензурно описал период выступлений за клуб

Игравший за «Зенит» Ракицкий нецензурно описал период выступлений за клуб
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий нецензурно описал период выступлений за сине-бело-голубых. Фрагмент интервью игрока опубликовал «Mash на спорте».

Игрок, говоря о карьере в «Зените», отметил, что играл у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (в оригинале футболист использовал нецензурное слово — прим. «Ленты.ру»). Он также рассказал, что после возвращения на Украину из России соотечественники постоянно предъявляли ему претензии, а некоторые провоцировали на драку.

Защитник расторг контракт с «Зенитом» 2 марта 2022 года. Клуб тогда объяснил это семейными обстоятельствами игрока и пожелал ему удачи. В Санкт-Петербурге украинец играл с 2019-го и по подсчетам Mash заработал за этот период около 10 миллионов евро.

После ухода из «Зенита» Ракицкий играл в турецком клубе «Адана Демирспор» и «Шахтере». С 2025 года защитник представляет одесский «Черноморец».

    Все новости