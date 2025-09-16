Игравший за «Зенит» украинец нецензурно описал период выступлений за клуб

Игравший за «Зенит» Ракицкий нецензурно описал период выступлений за клуб

Бывший футболист петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий нецензурно описал период выступлений за сине-бело-голубых. Фрагмент интервью игрока опубликовал «Mash на спорте».

Игрок, говоря о карьере в «Зените», отметил, что играл у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (в оригинале футболист использовал нецензурное слово — прим. «Ленты.ру»). Он также рассказал, что после возвращения на Украину из России соотечественники постоянно предъявляли ему претензии, а некоторые провоцировали на драку.

Защитник расторг контракт с «Зенитом» 2 марта 2022 года. Клуб тогда объяснил это семейными обстоятельствами игрока и пожелал ему удачи. В Санкт-Петербурге украинец играл с 2019-го и по подсчетам Mash заработал за этот период около 10 миллионов евро.

После ухода из «Зенита» Ракицкий играл в турецком клубе «Адана Демирспор» и «Шахтере». С 2025 года защитник представляет одесский «Черноморец».