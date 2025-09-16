Песков отверг обвинения генпрокурора Румынии во влиянии на 1,3 млн избирателей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг обвинения генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы во влиянии на 1,3 миллиона избирателей в ходе президентских выборов. Об этом официальный представитель Кремля заявил РБК.

«Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и так далее. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — отметил он.

Ранее президент Румынии Никушор Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной, но допустил изменение своей позиции в будущем. Политик добавил, что в зависимости от развития ситуации, Бухарест может пересмотреть решение. По его словам, существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет.