В Кремле отвергли обвинения Румынии во влиянии на избирателей

Песков отверг обвинения генпрокурора Румынии во влиянии на 1,3 млн избирателей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг обвинения генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы во влиянии на 1,3 миллиона избирателей в ходе президентских выборов. Об этом официальный представитель Кремля заявил РБК.

«Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и так далее. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — отметил он.

Ранее президент Румынии Никушор Дан отверг введение бесполетной зоны над Украиной, но допустил изменение своей позиции в будущем. Политик добавил, что в зависимости от развития ситуации, Бухарест может пересмотреть решение. По его словам, существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет.

