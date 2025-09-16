Мирошник: ВСУ за время выборов ударили по России рекордным числом боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения региональных выборов в России ежесуточно выпускали по ее регионам рекордное с начала года количество боеприпасов. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530, достигнув максимального показателя с начала текущего года», — сказал он.

Ранее Мирошник сообщил, что Украина не готова вести переговоры в формате 24/7. По его словам, Киев также не готов к переговорам в закрытом режиме, хотя контакты такого формата помогли бы выработать наиболее приемлемую модель дальнейшего мирного урегулирования.

До этого Мирошник заявил, что Украина намерена «беспределить» даже по отношению к странам Европейского союза, выражающим альтернативную позицию по урегулированию конфликта. По мнению дипломата, страны Запада, в частности Великобритания, Франция и ФРГ, покрывают деятельность Киева, блокируя любые расследования его действий.