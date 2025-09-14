Бывший СССР
В МИД рассказали о неготовности Украины вести переговоры 24/7

Мирошник: Украина не готова вести переговоры 24/7
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не готова вести переговоры в формате 24/7. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На сегодняшний день Украина и не готова к реальному ведению переговоров, которые должны были бы стартовать и вестись в режиме 24/7», — рассказывает дипломат.

Он отмечает, что Киев также не готов к переговорам в закрытом режиме. Мирошник указал, что такого формата контакты помогли бы выработать наиболее приемлемую модель дальнейшего мирного урегулирования.

Стремления к выработке такой модели у Украины не наблюдается, заключает дипломат.

Ранее Родион Мирошник сообщил, что Украина намерена «беспределить» даже по отношению к некоторым странам Европейского союза. Прежде всего к тем, кто выражает альтернативную позицию по урегулированию конфликта на Украине.

