В Москве столкнулись три грузовика и три легковых авто

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись три грузовика и три легковых авто
Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallokpress.com

В Новой Москве столкнулись три грузовика и три легковых автомобиля. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«ДТП на Киевском шоссе трех грузовых и трех легковых транспортных средств, перекрыты две полосы движения в сторону области», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, пострадала 70-летняя женщина. Авария, как уточнил столичный Дептранс в Telegram-канале, произошла в районе поселке Киевский. В результате ДТП движение затруднено на 1,7 километра, из-за чего водителей призвали выбирать пути объезда через Кубинское, Наро-Фоминское и Минское шоссе.

Ранее в Северо-Западном тоннеле в районе пересечения с МКАД в Москве загорелся грузовой автомобиль. Внутри сооружения образовалось задымление, въезд в тоннель со стороны Красногорска временно перекрывали.

