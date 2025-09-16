Россия
14:44, 16 сентября 2025

В «Пятерочке» в столице региона России нашли угрозу для покупателей

Роспотребнадзор сообщил о закрытии на 60 дней «Пятерочки» в Казани из-за крыс
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Telegram-канал «Роспотребнадзор по Республике Татарстан»

В Казани суд постановил закрыть на 60 дней магазин «Пятерочка» на улице Сары Садыковой из-за наличия крыс и других нарушений, выявленных при проверке. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Республике Татарстан в Telegram.

Как рассказали в санитарной службе, с жалобами на грызунов в магазине пожаловались покупатели. Проверка прошла совместно с прокуратурой Татарстана. В результате специалисты обнаружили экскременты серой крысы на складе, в торговом зале, а также в зонах приготовления выпечки и отгрузки продуктов. Кроме того, по залу оказались разбросаны крошки еды и рассыпаны крупы, а товар хранился хаотично.

«В связи с наличием угрозы для жизни и здоровья граждан от деятельности магазина на юридическое лицо по выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатаны», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее жительница Оренбурга показала купленные в «Пятерочке» конфеты с червями. На снятых ей кадрах видно личинку рядом со сладостью. При этом женщина призналась, что уже съела несколько конфет.

