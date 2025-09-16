В Раде заговорили о выборах на Украине

Нардеп из партии Зеленского заявил о предстоящих выборах в Раду

Народный депутат из партии президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Черный заявил о предстоящих выборах в Верховную Раду. Об этом он написал на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны», — пишет Черный. Он также заявил, что, по его мнению, Рада дорабатывает свою последнюю сессию.

Он также обратился к Владимиру Зеленскому, призвав высказаться по поводу этого вопроса.

Ранее Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условия для завершения украинского конфликта. «Я хочу (...) иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры», — сказал президент Украины.