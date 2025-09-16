Россия
15:15, 16 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность продления оплачиваемого отпуска до 35 дней

Депутат Бессараб назвала опрометчивой идею о продлении оплачиваемого отпуска
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: «Лента.ру»

Продление ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней было бы опрометчивым, поскольку россияне и так отдыхают дольше представителей многих стран, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Если сравнивать нас с европейскими странами или тем более азиатскими, выяснится, что число дней трудового отпуска у нас и так считается очень достойным, — заметила политик. — У нас есть 28 календарных дней оплачиваемого отпуска, и еще 14 праздничных дней, которые переносятся на будние дни, если выпадают на выходные».

Она напомнила, что в 2025 году у россиян было всего 247 рабочих дней из 365, из которых также следует вычесть 28 дней оплачиваемого отпуска. По словам Бессараб, человек может отдыхать еще больше, если работает на вредном или опасном производстве.

«Наши 28 дней — это только при нормальных условиях труда. При вредных или опасных — значительно больше, причем их нельзя компенсировать оплатой. Так что говорить, что отпуск у нас в стране недостаточен, очень опрометчиво», — заключила депутат.

Ранее депутат Николай Новичков заявил, что отпуск в России нужно увеличивать до 35 дней вне зависимости от возраста и стажа. Соответствующий законопроект готовят к внесению на заседание уже в текущую сессию.

