В России проведут выставку «От курганов до терриконов: маяки русского мира»

В Москве проведут выставку к трехлетию воссоединения ДНР и ЛНР с Россией

В Москве проведут выставку «От курганов до терриконов: маяки русского мира» к трехлетию воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает «СМИ2».

Известно, что экспозиция будет проходить с 30 сентября по 30 ноября в Музее современной истории России в Москве. Она будет посвящена историческим и культурным событиям, происходившим в великом крае курганов и терриконов на протяжении разных исторических эпох, а также выдающимся государственным и политическим деятелям, внесшим вклад в его развитие.

Отмечается, что благодаря музейным комплексам, мультимедийным инсталляциям и художественным полотнам современных авторов выставка раскрывает культурное единство вернувшихся в состав современной России на правах субъектов ее исторических земель — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, показывает их красоту, богатство и историческую значимость для нашей страны.

Символами новых российских регионов в пространстве выставки выступили четыре монументальные инсталляции архитектурного проекта «Маяки русского мира», отображающие самобытность своих регионов. Помимо маяка, каждому из четырех регионов посвящено живописное полотно.

Особое место на выставке принадлежит темам Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), отраженным в работах А. Крюкова и Студии военных художников имени М.Б. Грекова. А мультимедийной доминантой экспозиции станет иммерсивное световое шоу «Ожившие картины», в котором классические полотна дополнены анимацией и компьютерной графикой.

Исторические личности регионов («люди-маяки») раскрываются с помощью музейных и мультимедийных комплексов, работ современных художников — членов Творческого объединения «Летописец Донбасса».

Кураторами проекта выступили председатель ТО «Летописец Донбасса» Татьяна Пономаренко-Левераш, вице-президент Союза архитекторов России и сооснователь архитектурного проекта «Маяки русского мира» Алексей Комов и художник ТО «Летописец Донбасса» Виолетта Симанкова. Организаторами стали АНО ДО «Центр просветительских проектов», проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

