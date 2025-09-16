В России создали совет по защите чести учителей

Минпросвещения России заявило о создании совета по защите чести педагогов

В России создан совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

«Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования», — пояснили в пресс-службе.

Задачей совета будет рассмотрение заявлений по спорным ситуациям, которые поступали в региональные комиссии по защите чести учителей. Помимо того, орган будет разрабатывать рекомендации по защите профессиональной чести и достоинства. При этом все решения совета носят рекомендательный характер.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство допускает повышение зарплаты учителей по всей стране. По словам министра, зарплата должна быть понятной, прозрачной.