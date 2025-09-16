Наука и техника
14:51, 16 сентября 2025Наука и техника

В России высказались о технологическом суверенитете

Футуролог Кузнецов: Технологический суверенитет является вынужденной мерой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Суверенитет в сфере технологии скорее вынужденная мера, стек технологий не получится удерживать в одной стране. На эту тему порассуждал генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures, уполномоченный представитель Singularity University в РФ, эксперт по инновациям и футуролог Евгений Кузнецов. Его цитирует Новости Mail.

«Какой-то объем технологий можно суверенизировать. Это должно касаться систем безопасности, обеспечения надежности ключевых систем. Даже автомобильный и авиационный транспорт вряд ли получится сделать конкурентоспособным на 100 процентов локальных технологиях. Основная стратегия в мире как раз обратная — найти уникальный стек технологий, стать в нем лидером и начать обмен», — высказался эксперт.

Он добавил, что весь мир делится на технологические альянсы, поскольку технологий много, компетенции сложны и ни у кого нет полного объема знаний и ученых. В этой связи единственным вариантом остается создавать совместные компании и получать доступ к чужим технологиям в обмен на свои. «Думаю, что мы к этому неизбежно придем», — резюмировал Кузнецов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год станет во многом определяющим для технологического развития страны. Глава государства указал, что профильные нацпроекты должны быть нацелены на достижение технологического лидерства не по названию, а по сути.

