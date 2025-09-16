Мир
В США назвали сроки окончания конфликта на Украине при ужесточении антироссийских санкций

Глава Минфина США Бессент: Конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца
Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться в течение двух или трех месяцев в случае введения Европой вторичных пошлин для стран, приобретающих российскую нефть. Об этом заявил глава Минфина США Скот Бессент, передает Reuters.

«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — подчеркнул американский министр.

Бессент указал, что Вашингтон намерен сотрудничать с властями европейских стран для изучения более жестких санкций в отношении российских компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что ситуация на Украине не дойдет до того, что США будут вынуждены ввести санкции против России и отказаться от посредничества в урегулировании конфликта. По его словам, президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту. Госсекретарь также отметил, что Трамп является единственным в мире лидером, способным поддерживать контакт и с Россией, и с Украиной, и со странами Европы.

