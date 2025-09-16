Выгнанный из ресторана в российском городе участник СВО записал обращение

Выгнанный из ресторана в Керчи боец СВО записал обращение и объяснил ситуацию

Участник специальной военной операции (СВО), которого выгнали из ресторана в городе Керчи, записал обращение и разъяснил ситуацию. Видеозапись опубликовало местное издание «Керчь инфо» на странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий рассказал, что с ним на связь вышел руководитель заведения, после чего они «долго и обстоятельно» побеседовали. Охранник ресторана, который пытался выгнать мужчину, был уволен, а другой персонал, причастный к ситуации, был наказан, рассказал бойцу хозяин заведения.

«Считаю, что после всех принесенных им извинений, это меня и мою семью вполне удовлетворило. Считаю, что вопрос этот можно закрыть», — сказал участник СВО.

По его словам, администратор ресторана намеренно или случайно ввел в заблуждение сотрудников и сообщил им о введении запрета на посещение увеселительных мероприятий людям в военной форме. Информацию, которая не соответствует действительности, также передали и участнику СВО, после чего его попросили покинуть ресторан.

Участник СВО также принес извинения мэру Керчи Олегу Каторгину за произнесенные в его адрес обвинения. «Нас обманули, на следующий день мы все выяснили, все встало на свои места», — заключил военнослужащий.

О скандале в Крыму стало известно 16 сентября, хотя сам инцидент с участником СВО произошел во время празднования Дня города 13 сентября. Сообщалось, что мужчина с супругой хотел отметить праздник в ресторане, однако администрация заведения отказалась их обслуживать. Хозяин ресторана впоследствии извинился перед участником СВО и объяснился.