Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 16 сентября 2025Россия

Выгнанный из ресторана в российском городе участник СВО записал обращение

Выгнанный из ресторана в Керчи боец СВО записал обращение и объяснил ситуацию
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Аргументы Недели»

Участник специальной военной операции (СВО), которого выгнали из ресторана в городе Керчи, записал обращение и разъяснил ситуацию. Видеозапись опубликовало местное издание «Керчь инфо» на странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий рассказал, что с ним на связь вышел руководитель заведения, после чего они «долго и обстоятельно» побеседовали. Охранник ресторана, который пытался выгнать мужчину, был уволен, а другой персонал, причастный к ситуации, был наказан, рассказал бойцу хозяин заведения.

«Считаю, что после всех принесенных им извинений, это меня и мою семью вполне удовлетворило. Считаю, что вопрос этот можно закрыть», — сказал участник СВО.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По его словам, администратор ресторана намеренно или случайно ввел в заблуждение сотрудников и сообщил им о введении запрета на посещение увеселительных мероприятий людям в военной форме. Информацию, которая не соответствует действительности, также передали и участнику СВО, после чего его попросили покинуть ресторан.

Участник СВО также принес извинения мэру Керчи Олегу Каторгину за произнесенные в его адрес обвинения. «Нас обманули, на следующий день мы все выяснили, все встало на свои места», — заключил военнослужащий.

О скандале в Крыму стало известно 16 сентября, хотя сам инцидент с участником СВО произошел во время празднования Дня города 13 сентября. Сообщалось, что мужчина с супругой хотел отметить праздник в ресторане, однако администрация заведения отказалась их обслуживать. Хозяин ресторана впоследствии извинился перед участником СВО и объяснился.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

    В ЕС захотели ввести санкции против одной постсоветской страны

    Госдума одобрила проект о льготном поступлении в вуз пасынкам бойцов СВО

    Выгнанный из ресторана в российском городе участник СВО записал обращение

    В «Ленкоме» оценили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи

    Проигравший выборы член КПРФ обратился в ФСБ из-за песни «Во славу Украины» на участке

    В России оценили вероятность продления оплачиваемого отпуска до 35 дней

    Стилистка объяснила последние изменения в гардеробе Меган Маркл

    Популярный среди россиян курорт в Турции внезапно остался без электричества

    Израиль предупредил об ударе по йеменскому порту и призвал к срочной эвакуации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости