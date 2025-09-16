Мир
13:41, 16 сентября 2025Мир

Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Бербок в Генассамблее ООН

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда она восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что бывшая глава МИД Германии публично заявляла, что гордится «подвигами» своего деда, который служил Третьему рейху.

Ранее Бербок заявила, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может быть размещена на Украине в случае заключения мирного договора. Она уточнила, что миротворческие миссии ООН в настоящее время необходимы как никогда прежде не только в Европе.

