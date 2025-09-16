Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение Бербок в Генассамблее ООН

Захарова: Это дьявольская усмешка, когда Бербок восседает на трибуне ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с «дьявольской усмешкой» нахождение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда она восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что бывшая глава МИД Германии публично заявляла, что гордится «подвигами» своего деда, который служил Третьему рейху.

Ранее Бербок заявила, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может быть размещена на Украине в случае заключения мирного договора. Она уточнила, что миротворческие миссии ООН в настоящее время необходимы как никогда прежде не только в Европе.