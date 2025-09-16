Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 16 сентября 2025Силовые структуры

Забившего двумя ножами бабушку подруги россиянина отправили в колонию

В Калининграде убивший бабушку подруги 33 ударами ножей житель получил 8 лет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Московский районный суд Калининграда отправил на восемь лет в колонию строгого режима 19-летнего жителя по делу о расправе над бабушкой бывшей подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Калининградском областном суде.

Следствие и суд установили, что вечером 25 октября 2024 года молодой человек в доме потерпевшей поссорился с ней и взял два ножа. Ими он нанес 67-летней пенсионерке удары в шею, затылок, лицо и грудь. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В суде молодой человек признал вину. С него также взыскали компенсацию в размере миллиона рублей в пользу внучки.

Ранее сообщалось, что в Бурятии будут судить мужчину, вонзившего в спину спящего пассажира поезда нож.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Болгарии арестовали российского бизнесмена

    В Испании пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

    Фитнес-тренер дала советы по тренировкам женщинам старше 50 лет

    В России упали продажи спиртного

    Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Падение российского фондового рынка затянулось

    Секс со школьницами обернулся для молодого россиянина колонией

    В Раде заговорили о выборах на Украине

    Появились подробности о ситуации с нашествием акул в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости