Забившего двумя ножами бабушку подруги россиянина отправили в колонию

В Калининграде убивший бабушку подруги 33 ударами ножей житель получил 8 лет

Московский районный суд Калининграда отправил на восемь лет в колонию строгого режима 19-летнего жителя по делу о расправе над бабушкой бывшей подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Калининградском областном суде.

Следствие и суд установили, что вечером 25 октября 2024 года молодой человек в доме потерпевшей поссорился с ней и взял два ножа. Ими он нанес 67-летней пенсионерке удары в шею, затылок, лицо и грудь. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В суде молодой человек признал вину. С него также взыскали компенсацию в размере миллиона рублей в пользу внучки.

