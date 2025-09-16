Российской нефти в Европе нашли замену

Хорватия предложила Венгрии и Словакии способ обойтись без российской нефти

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предложил Венгрии и Словакии полностью заменить поставки российской нефти с помощью Адриатического нефтепровода, начинающегося в республике. Соответствующий фрагмент из интервью CNN он опубликовал в социальной сети X, передает РБК.

По его словам, мощностей маршрута достаточно, чтобы гарантировать прокачку более 12 миллионов тонн нефти нужных сортов, а этого количества хватит нефтеперерабатывающим заводам в обеих республиках.

Пленкович напомнил, что президент США Дональд Трамп связывает усиление давления Вашингтона на Россию с отказом европейских стран от российской нефти, а Венгрия и Словакия являются ее основными покупателями. Если бы Будапешт и Братислава перестанут препятствовать такому решению Евросоюза, то у Хорватии готова для них альтернатива.

«Мы считаем, что нет риска для поставок нефти в две наши соседние страны, которым мы хотели бы помочь в вопросе энергетической безопасности», — подчеркнул политик.

Впрочем, он предположил, что Венгрия и Словакия беспокоятся не столько о физической возможности поставок, сколько о стоимости партий.

Ранее The Wall Street Journal выяснил, что Европа не станет использовать пошлины в качестве санкций против Индии и Китая, как предлагает Трамп. Разработка собственных мер против Пекина за покупку нефти из России в Брюсселе находится на ранней стадии. Источники СМИ отмечали, что президент США может выдвигать невыполнимые требования, чтобы оправдать отсутствие каких-либо действий со своей стороны.