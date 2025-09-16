Бывший СССР
21:44, 16 сентября 2025

Зеленский призвал депутатов своей партии готовиться к худшему сценарию

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами своей партии «Слуга народа» и призвал их готовиться к худшему сценарию. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Встреча была в основном посвящена конфликту и отношениям с Россией. По словам главы государства, Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего в продолжении военной помощи от союзников и поддержке армии.

«Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию», — говорится в материале. Под этим подразумеваются значительные расходы на финансирование армии и оборонный сектор в следующем году.

Ранее Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

