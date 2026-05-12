Антикоррупционные органы Украины возьмут под арест Ермака

Клименко: САП попросит суд взять Ермака под арест с залогом в 305 млн рублей

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросит суд взять под арест экс-главу офиса президента Андрея Ермака с возможностью внести залог в размере 180 миллионов гривен (около 305 миллионов рублей). Об этом заявил глава САП Александр Клименко, передает «РБК-Украина».

«Прокуратура будет просить меру пресечения Ермаку в виде содержания под стражей с залогом 180 миллионов гривен», — заявил сотрудник антикоррупционного органа.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.