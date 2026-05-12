15:49, 12 мая 2026Россия

Песков указал на близость завершения конфликта на Украине

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что багаж наработок по урегулированию на Украине позволяет говорить о том, что завершение близится, но конкретики еще нет. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что 9 мая президент Владимир Путин при ответе на вопросы журналистов заявил, что «дело идет к завершению».

Песков подчеркнул, что наработки в плане мирного процесса позволяют говорить об урегулировании, но заявлять «о какой-то конкретике в данный момент не приходится».

Ранее Песков сообщил, что Путин провел майские праздники в рабочем режиме.

