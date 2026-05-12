Кремль ответил на вопрос о графике Путина на майские праздники

Песков: Путин провел майские праздники в рабочем режиме

Президент России Владимир Путин провел майские праздники в рабочем режиме. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков указал, что большинство дней на майских праздниках у Путина были рабочие. Он напомнил, что 9 мая президент провел в напряженном графике, а по результатам дня дал пресс-конференцию.

Во вторник, 12 мая, Путин работает в Кремле, добавил Песков. Он примет с докладом уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, которая покидает свой пост.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что 11 мая Путин пригласил свою учительницу Веру Гуревич, которая была его классным руководителем с пятого по восьмой класс, на ужин в Кремль. Президент лично заехал за ней в гостиницу на автомобиле и отвез учительницу в свою резиденцию, где они и поужинали.