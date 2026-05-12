В Испании зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

Министерство здравоохранения Испании подтвердило случай заражения хантавирусом

Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай заражения хантавирусом, его обнаружили у одного из эвакуированных с круизного судна MV Hondius. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«У пациента, у которого вчера был предварительно положительный результат теста, теперь подтверждено наличие хантавируса», — говорится в сообщении.

У остальных 13 граждан, которых эвакуировали с лайнера и поместили в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, хантавирус выявлен не был.

Ранее во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Всего в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.