Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным и Трампом без условий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без предварительных условий. Об этом глава государства сообщил в интервью Sky News.

Однако он исключил возможность встречи в Москве, отметив, что российские войска продолжают атаковать Украину. «Нельзя ехать под ракетами в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.

