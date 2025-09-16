Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без предварительных условий. Об этом глава государства сообщил в интервью Sky News.

Однако он исключил возможность встречи в Москве, отметив, что российские войска продолжают атаковать Украину. «Нельзя ехать под ракетами в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский поставил Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.