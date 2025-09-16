Забота о себе
Женщинам раскрыли четыре причины отсутствия оргазма

Фото: Unsplash

Сексолог Ана Паула Насименто заявила, что чаще всего женщины не могут достичь оргазма по четырем причинам. Их она раскрыла в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснила Насименто, оргазм зачастую отсутствует из-за недостаточной стимуляции клитора. В связи с этим она призвала мужчин уделять ему особое внимание. Использовать можно руки, рот или секс-игрушки, отметила специалистка.

Второй причиной, по ее мнению, является отсутствие диалога с партнером. Последнего необходимо направлять, чтобы он точно делал то, что доставляет женщине удовольствие. Слишком короткая прелюдия тоже не дает достичь оргазма. В связи с этим Насименто призвала больше времени уделять массажу, поцелуям и прикосновениям.

Последней причиной она назвала отсутствие разнообразия при выборе поз. Пара может чувствовать себя комфортно, повторяя в постели одни и те же движения, но необходимо постоянно искать такие позы, которые способствуют контакту с клитором, заключила сексолог.

Ранее сексолог Мариана Соса заявила, что секс после 80 лет имеет множество преимуществ. Так, по ее словам, интимная близость в этом возрасте укрепляет иммунитет.

