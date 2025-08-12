Забота о себе
05:00, 12 августа 2025Забота о себе

Пожилым людям назвали плюсы секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Мариана Соса призвала людей после 80 лет чаще заниматься сексом, чтобы укрепить здоровье. Ее слова, обращенные к пожилым людям, приводит издание El Dia.

«В этом возрасте меняется то, как мы воспринимаем сексуальность. Появляется больше места для нежности, длительной близости и неспешного исследования», — пояснила Соса.

По ее словам, сексуальная активность в пожилом возрасте улучшает качество сна, снижает уровень стресса, укрепляет иммунную систему и повышает жизненный тонус в целом. Кроме того, на данном этапе жизни одним из главных факторов риска для психического здоровья является одиночество. Однако благодаря частым физическим контактам это чувство становится не таким острым или исчезает вовсе, заключила специалистка.

Ранее сексолог Эстер Перель озвучила главную причину измен. По ее мнению, люди идут на такой шаг в связи с эмоциональным спадом в паре.

    Все новости