Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

Журова допустила, что Ракицкого могли заставить оскорблять «Зенит»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об оскорблениях украинца Ярослава Ракицкого в адрес своего бывшего клуба — петербургского «Зенита». Об этом сообщает Sport24.

Она допустила, что игрока могли заставить так высказаться. «Потому что ему и его семье нужно там жить. Может, и угрожали, могло быть все, что угодно. Есть подозрения, что сам он вряд ли так думает», — объяснила Журова.

Она добавила, что Ракицкого вряд ли что-то не устраивало, когда он зарабатывал деньги и завоевывал трофеи в «Зените». «Он играл в чемпионской команде, все у него было замечательно», — отметила Журова.

Ранее Ракицкий, играющий за одесский «Черноморец», высказался о периоде выступления за «Зенит». Игрок, говоря о карьере в петербургской команде, отметил, что играл у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (в оригинале футболист использовал нецензурное слово — прим. «Ленты.ру»).