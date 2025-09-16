Спорт
15:42, 16 сентября 2025Спорт

Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

Журова допустила, что Ракицкого могли заставить оскорблять «Зенит»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об оскорблениях украинца Ярослава Ракицкого в адрес своего бывшего клуба — петербургского «Зенита». Об этом сообщает Sport24.

Она допустила, что игрока могли заставить так высказаться. «Потому что ему и его семье нужно там жить. Может, и угрожали, могло быть все, что угодно. Есть подозрения, что сам он вряд ли так думает», — объяснила Журова.

Она добавила, что Ракицкого вряд ли что-то не устраивало, когда он зарабатывал деньги и завоевывал трофеи в «Зените». «Он играл в чемпионской команде, все у него было замечательно», — отметила Журова.

Ранее Ракицкий, играющий за одесский «Черноморец», высказался о периоде выступления за «Зенит». Игрок, говоря о карьере в петербургской команде, отметил, что играл у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией (в оригинале футболист использовал нецензурное слово — прим. «Ленты.ру»).

