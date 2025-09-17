Из жизни
20:07, 17 сентября 2025Из жизни

Агрессивные вороны начали мстить за разрушенные гнезда и покалечили 10 человек

Mothership: В Сингапуре агрессивные вороны покалечили 10 человек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Сингапуре вороны покалечили 10 человек за месяц. Об этом сообщает издание Mothership.

От нападений агрессивных птиц пострадали жители домов № 42 и № 43 на улице Тампинис. Люди рассказали, что вороны, поселившиеся на деревьях около зданий, терроризировали их около месяца. 12 сентября коммунальщики разрушили гнезда птиц, надеясь сократить количество нападений. По словам жителей, теперь вороны начали мстить.

Женщина по фамилии Ло рассказала, что 12 сентября на нее спикировали две птицы. Одна клюнула ее в голову, а вторая — в плечо. Дома женщина обнаружила, что болезненная рана на голове кровоточит. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Другому жителю района ворона вцепилась в голову когтями и оставила восьмисантиметровую рану. По данным медиков, всего пострадали около 10 человек. Горожане заявляют, что нападения участились после уничтожения гнезд, так как в них были яйца.

«Я слышал, что у ворон хорошая память. Возможно, они мстили прохожим за уничтоженные гнезда», — сказал 65-летний житель улицы. Люди надеются, что власти вскоре избавят их от агрессивных птиц.

В 2024 году власти Сингапура активизировали борьбу с воронами. Птиц стали отлавливать и запретили подкармливать.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке вороны испугали финалистку «Мисс Россия — 2023». Три птицы кружили над королевой красоты, пытались клюнуть и схватить ее сумку.

.
