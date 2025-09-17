Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
3:1
Завершен
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
4:0
Завершен
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
3:2
Завершен
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
0:2
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
2:2
Завершен
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
0:0
Завершен
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
1:2
Завершен
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
0:4
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
2:1
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
00:00, 18 сентября 2025Спорт

«Бавария» победила «Челси» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Челси» со счетом 3:1 в матче общего этапа Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Челси» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 20-й минуте автогол забил защитник гостей Трево Чалоба. На 27-й минуте нападающий Харри Кейн реализовал пенальти. Через две минуты полузащитник «Челси» Коул Палмер сократил отставание команды. На 63-й минуте Кейн оформил дубль.

В следующем матче «Бавария» на выезде сыграет с кипрским «Пафосом», а «Челси» примет португальскую «Бенфику». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В прошлом сезоне «Бавария» дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив итальянскому «Интеру». «Челси» выиграл Лигу конференций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    В Польше подтвердили попадание выпущенной из F-16 ракеты в жилой дом

    Возродившая «лютоволков» компания решила воскресить додо

    Британия объявит о серьезном шаге после протестов против Трампа

    «Бавария» победила «Челси» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

    Родные бойцов полка ВСУ подсчитали число пропавших без вести и пришли к одному выводу

    Вице-премьер Италии объяснился после критики за рукопожатие с послом России

    В Полтаве на месте памятнику Петру I установили вертолет

    Турция запустит полеты в российский город

    Премьер Дании резко ответила российскому послу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости