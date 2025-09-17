«Бавария» победила «Челси» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

«Бавария» победила «Челси» со счетом 3:1 в матче общего этапа Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над лондонским «Челси» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 20-й минуте автогол забил защитник гостей Трево Чалоба. На 27-й минуте нападающий Харри Кейн реализовал пенальти. Через две минуты полузащитник «Челси» Коул Палмер сократил отставание команды. На 63-й минуте Кейн оформил дубль.

В следующем матче «Бавария» на выезде сыграет с кипрским «Пафосом», а «Челси» примет португальскую «Бенфику». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В прошлом сезоне «Бавария» дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив итальянскому «Интеру». «Челси» выиграл Лигу конференций.