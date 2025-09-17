Бербок дала обещание по конфликту на Украине

Бербок пообещала, что ООН продолжит работать над урегулированием на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) продолжит работать над урегулированием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявила председатель Генеральной ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что обеспечение мира и безопасности является важнейшей задачей, и ООН полна решимости ее выполнить.

Ранее Бербок допустила, что миротворческая миссия ООН может быть размещена на Украине в случае заключения мирного договора.

В свою очередь, глава международной организации Антониу Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта. «Я не оптимистичен в краткосрочной перспективе, потому что вижу позиции двух сторон очень разными, очень разными», — пояснил он.