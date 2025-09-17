Мир
Британский генерал раскритиковал НАТО за инцидент с дронами в Польше

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Anadolu Agency / Getty Images

НАТО не справилась со своей прямой обязанностью по защите государств-членов во время инцидента с дронами в Польше. Об этом заявил британский генерал, бывший заместитель Верховного главнокомандующего НАТО Ричард Ширрефф, передает The Independent.

«Главная цель НАТО — защита воздушного пространства, сухопутных границ и морских коммуникаций. В конечном итоге эта цель должна достигаться посредством эффективного сдерживания. На прошлой неделе [во время инцидента в Польше] этот механизм дал сбой», — сказал он.

По словам генерала, ответ НАТО должен продемонстрировать реальную силу альянса.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

