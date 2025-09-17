Мир
Чтец по губам раскрыл слова Трампа супруге по прилете в Лондон

Чтец по губам Хиклинг заявил, что Трамп жаловался Мелании на погоду в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Chown / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался на погоду сразу после прилета в Лондон с официальным визитом в Великобританию. Слова американского лидера супруге Мелании раскрыл специалист по чтению по губам Никола Хиклинг, пишет газета Daily Mirror.

«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — высказался глава США. Чуть позже, подходя к трапу самолета, Трамп сказал жене: «Осторожнее».

Ранее стало известно, что наряд Мелании Трамп во время визита в Великобританию смутил общественность. 55-летняя супруга американского лидера предстала перед камерами в черных сапогах с высоким голенищем бренда Dior и бежевом пальто марки Burberry, внутренняя часть которого была оформлена фирменной клеткой. При этом образ знаменитости завершили черные солнцезащитные очки и низкий хвост.

