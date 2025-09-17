Телеведущего госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП

Телеведущего Майка Вулфа госпитализировали с переломом носа после ДТП

Ведущий реалити-шоу «Американские коллекционеры» (American Pickers) Майк Вулф и его возлюбленная Летиция попали в больницу с тяжелыми травмами после ДТП. Об этом сообщает издание TMZ.

ДТП с участием телезвезды и его избранницы произошло в минувшую пятницу, 12 сентября, в Колумбии, штат Теннесси. Прибывшие на место медики госпитализировали пару. У Летиции диагностировали переломы ребер, челюсти, грудины и нарушение функции легкого. Вулф в результате ДТП получил перелом носа, повреждение колена и рваные раны.

Ведущего уже выписали, сейчас он восстанавливается дома. Его партнерша пока остается в больнице.

Ранее сообщалось, что участница популярного британского шоу «Большой брат» (Big Brother) Чарли Учеа попала в страшное ДТП. Она опубликовала фотографию своей машины с разбитой фарой и смятым боком и уточнила, что столкнулась с грузовиком.

Реалити-шоу «Американские коллекционеры» выходит на канале History Channel с 2010 года. Ведущие программы путешествуют по Америке в поисках редких вещей для личных коллекций или перепродажи.