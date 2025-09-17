Депутат Рады объяснил свое решение покинуть Украину

Депутат Рады Дмитрук объяснил свое решение покинуть Украину охотой на его семью

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук объяснил, почему решил покинуть Украину. Его слова приводит ТАСС.

Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с режимом украинского президента Владимира Зеленского внутри страны. Однако он вынужденно покинул страну после того, как угрозы стали поступать его семье.

«Самое страшное — началась охота не только на меня, но и на мою семью. И я понял: защитить их не смогу. Поэтому сегодня я за пределами Украины», — признался он.

Ранее Дмитрук рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь. По его словам, это произошло четырежды.