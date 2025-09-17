Депутат Рады объяснил свое решение покинуть Украину

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук объяснил, почему решил покинуть Украину. Его слова приводит ТАСС.
Дмитрук заявил, что хотел продолжить борьбу с режимом украинского президента Владимира Зеленского внутри страны. Однако он вынужденно покинул страну после того, как угрозы стали поступать его семье.
«Самое страшное — началась охота не только на меня, но и на мою семью. И я понял: защитить их не смогу. Поэтому сегодня я за пределами Украины», — признался он.
Ранее Дмитрук рассказал о покушениях украинских властей на его жизнь. По его словам, это произошло четырежды.