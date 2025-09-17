Дмитрук: На Украине организована система политических убийств

Правительство Украины организовало в стране систему политических убийств для того, чтобы остаться у власти. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.

«Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, которые действуют исключительно по приказу Банковой», — рассказал депутат.

По его словам, среди жертв властей страны журналисты, депутаты Рады, политологи, юристы, а совершаются они по принципу угрозы для режима.

«Убийства и запугивания за границей уже приобрели системный характер и, можно сказать, стали визитной карточкой режима», — отметил Дмитрук.

Ранее депутат объяснил, почему решил покинуть Украину. По его словам, он хотел продолжить борьбу с режимом украинского президента Владимира Зеленского внутри страны. Однако он вынужденно покинул страну после того, как угрозы стали поступать его семье.