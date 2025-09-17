Долгов назвал антироссийским психозом вызовы послов России в МИД стран НАТО

В последнее время дипломатические отношения между Москвой и странами НАТО фактически заморожены, однако Запад до сих пор вспоминает о российских посольствах, когда хочет реализовать одну из своих целей. Это похоже на «антироссийский психоз», заявил в беседе с газетой «Взгляд» чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Он напомнил, что после инцидента с беспилотником в Польше российская сторона предлагала организовать консультации, но получила отказ. Вместо этого Министерства иностранных дел стран НАТО начали одно за другим вызвать к себе российских дипломатов.

«Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель — переключить внимание населения и мобилизовать его», — заметил дипломат, объясняя беспричинные нападки западных держав на Россию.

В заключение он добавил, что Москва не видит смысла отвечать тем же и вызвать к себе европейских послов, так как сейчас у внешнеполитического ведомства страны есть дела намного важнее.

Ранее Россию обвинили в ударе НАТО по дому в Польше. Речь идет об инциденте с попаданием снаряда в мирный дом.