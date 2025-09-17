Наука и техника
Россию обвинили в ударе НАТО по дому в Польше

TWZ: В ударе F-16 по дому в Польше следует обвинять Россию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Marc Serota / Reuters

Удар натовского истребителя F-16 ракетой AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) по дому в Польше представляет собой пример редкой неудачи, а обвинять в этом следует Россию. Инцидент с попаданием снаряда в мирный дом объяснил обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман.

Автор прокомментировал требование президента Польши Кароля Навроцкого к правительству объяснить инцидент с F-16, ракета AIM-120C-7 AMRAAM которого упала на жилой дом, хотя должна была сбить вторгшийся в воздушное пространство страны якобы российский беспилотник.

Обозреватель уверяет, что «даже самые лучшие и проверенные ракеты в мире терпят неудачу». «Исключений из этого правила нет. Частота отказов может сильно варьироваться, но ракетные технологии несовершенны и в СМИ искажается представление о них как о чем-то, что практически не соответствует действительности. Всегда существует вероятность отказов, которую необходимо учитывать», — говорится в публикации.

Тем не менее, согласно Альтману, в произошедшем следует винить Россию, поскольку данный инцидент не произошел бы, если бы не было специальной военной операции.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что удар американской ракеты из истребителя F-16 по жилому дому в Польше мог произойти в результате ошибки человека.

