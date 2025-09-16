Мир
Президент Польши потребовал правительство объясниться из-за упавшей на дом ракеты

Навроцкий потребовал объяснений по данным об упавшей на дом ракете, а не БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства республики в связи с данными об упавшей на польский жилой дом ракете истребителя F-16 якобы для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из заявления Бюро национальной безопасности Польши, опубликованного на официальной странице в социальной сети Х.

«Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в городе Вырыки», — говорится в сообщении.

В польском Бюро национальной безопасности отметили, что правительство обязано применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее. В заявлении также уточняется, что ни польский президент, ни ведомство не были проинформированы по этому поводу, а ситуация не была представлена и разъяснена Совету национальной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад истребитель F-16 ВВС Польши ударил американской ракетой в польский дом, пытаясь сбить якобы российский БПЛА. Отмечается, что прокуратура республики скрывает информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства.

