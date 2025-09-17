Силовые структуры
20:19, 17 сентября 2025Силовые структуры

Добровольно воевавшая за террористов из «Азова» украинка предстанет перед судом

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 38-летняя украинка Ольга Денисова, обвиняемая в участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, в январе 2022 года женщина добровольно вступила в ряды батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) и в его составе принимала участие в боевых действиях против ВС РФ на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывший украинский военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова» рассказал, что девушки охотно присоединяются к Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не отправляются на передовую, а выполняют роль «тыловых жен».

